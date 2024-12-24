Виробники підняли ціни на 20%: які продукти подорожчали найбільше

Оптові ціни виробників промислової продукції в листопаді 2024 року порівняно з листопадом минулого року зросли на 24,1%. Ціни в межах України зросли на 24,8%, за межі України - на 15,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,3%, зокрема в межах України - на 18,0%, за межі України - на 30,2%.

Найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів - на 25,1%, у т.ч. усередині України - на 23,6%, і на виробництво м'яса - на 12,5%, зокрема всередині України - на 12,6%.

У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 12,5%, зокрема всередині України - на 12,6%.

Виробники напоїв підняли ціни на 5,2%, зокрема всередині України - на 4,9%.

Ціни на виробників цукру впали за рік на 8,7%, зокрема всередині України - на 7,3%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, у листопаді 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 11,2%. Продуктова інфляція прискорилася до 14,3%.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед на низці овочів і фруктів.