Производители подняли цены на 20%: какие продукты подорожали больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 24,1%. Цены в пределах Украины выросли на 24,8%, за пределы Украины - на 15,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,3%, в том числе в пределах Украины - на 18,0%, за пределы Украины - на 30,2%.

Больше всего выросли цены на производство молочных продуктов - на 25,1%, в т.ч. внутри Украины - на 23,6% и на производство мяса - на 12,5%, в том числе внутри Украины - на 12,6%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 12,5%, в том числе внутри Украины - на 12,6%.

Производители напитков подняли цены на 5,2%, том числе внутри Украины - на 4,9%.

Цены на производителей сахара упали за год на 8,7%, том числе внутри Украины - на 7,3%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Цены на продукты в Украине

Напомним, в ноябре 2024 года потребительские цены в Украине выросли на 11,2%. Продуктовая инфляция ускорилась до 14,3%.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.