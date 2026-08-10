UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії: The Atlantic дізналося про реальну причину

00:39 10.08.2026 Пн
2 хв
Чому виробники Patriot побоюються України?
aimg Едуард Ткач
Фото: офіційні причини відрізняються від справжньої (Getty Images)

Американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії, щоб країна робила ракети-перехоплювачі. Вони побоюються, що Київ зможе робити їх швидше і дешевше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Як пише видання, один із республіканських чиновників у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, розповів, у чому справжня причина затримки в цьому питанні.

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та "паперова тяганина".

Тим часом джерело The Atlantic каже, що американські компанії Raytheon і Lookheed, які виробляють Patriot, " пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій".

Однак чиновник додав, що справжня причина криється в побоюваннях компаній, що Україна знайде спосіб удосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше та дешевше, ніж США.

Що передувало

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп натякнув, що Україні можуть бути передані ліцензії для виробництва ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Однак невдовзі у ЗМІ пішла інформація, що Трамп уже сумнівається у цьому. Ще трохи пізніше він публічно заявив, що передачі взагалі може не бути.

Крім того, днями журналісти зазначили, що Україна потребує ракет до Patriot, у зв'язку з чим запитали у Трампа, чи передадуть США ще партію допомоги Києву. Однак він у відповідь сказав, що Америці теж потрібні ці ракети.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиППОВійна в Україні