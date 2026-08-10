Виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії: The Atlantic дізналося про реальну причину

Американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії, щоб країна робила ракети-перехоплювачі. Вони побоюються, що Київ зможе робити їх швидше і дешевше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.
Як пише видання, один із республіканських чиновників у Капітолії, який підтримує передачу ліцензій, розповів, у чому справжня причина затримки в цьому питанні.
Президент України Володимир Зеленський 8 серпня дав зрозуміти, що головною причиною затримки на цей момент є бюрократія та "паперова тяганина".
Тим часом джерело The Atlantic каже, що американські компанії Raytheon і Lookheed, які виробляють Patriot, " пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій".
Однак чиновник додав, що справжня причина криється в побоюваннях компаній, що Україна знайде спосіб удосконалити Patriot, після чого налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше та дешевше, ніж США.
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп натякнув, що Україні можуть бути передані ліцензії для виробництва ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.
Однак невдовзі у ЗМІ пішла інформація, що Трамп уже сумнівається у цьому. Ще трохи пізніше він публічно заявив, що передачі взагалі може не бути.
Крім того, днями журналісти зазначили, що Україна потребує ракет до Patriot, у зв'язку з чим запитали у Трампа, чи передадуть США ще партію допомоги Києву. Однак він у відповідь сказав, що Америці теж потрібні ці ракети.