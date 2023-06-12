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Виробника Milka та Oreo бойкотують в скандинавських країнах через бізнес у Росії

Фото: Mondelez (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Компанія Mondelez International, яка виробляє шоколад Milka і печиво Oreo, зіткнулася з бойкотом у скандинавських країнах. Причиною для цього стало ведення бізнесу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, судноплавна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто оголосив останніми днями про припинення продажу продукції Mondelez.

Світовий виробник снеків, виробник Oreo, Toblerone і десятків інших брендів, має значну присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia і Marabou.

Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez було засноване через те, що Національне агентство із запобігання корупції України внесло виробника солодощів до списку спонсорів війни.

Mondelez заявила, що продовжить підтримувати "обмежену" діяльність у Росії, призупинивши інвестиції та рекламу, а також компанія засудила війну.

"Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і буде продовжувати розглядати необхідні коригування операцій, щоб забезпечити їх повне дотримання", - заявили у компанії.

Що цьому передувало

Наприкінці травня американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International додали до списку міжнародних спонсорів війни в Україні.

"Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки", - заявили у НАЗК.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків.

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