Производителя Milka и Oreo бойкотируют в скандинавских странах из-за бизнеса в России

Авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация были среди тех, кто объявил в последние дни о прекращении продажи продукции Mondelez.

Мировой производитель снеков, производитель Oreo, Toblerone и десятков других брендов, имеет значительное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou.

Скандинавские компании заявили, что их решение прекратить продажу продукции Mondelez было основано из-за того, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителя сладостей в список спонсоров войны.

Mondelez заявила, что продолжит поддерживать "ограниченную" деятельность в России, приостановив инвестиции и рекламу, а также компания осудила войну.

"Mondelez International придерживается всех политических решений и санкций и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки операций, чтобы обеспечить их полное соблюдение", - заявили в компании.

Что этому предшествовало

В конце мая американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International добавили в список международных спонсоров войны в Украине.

"Компания в условиях войны не только продолжает работать на российском рынке, но и эффективно продвигает свою продукцию в торговых сетях и выводит на рынок новинки", - заявили в НАПК.

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долларов (+303% за год), выручка - более 1 млрд долларов (+38% за год). Бюджет агрессора компания пополнила на более 61 млн долларов налогов.