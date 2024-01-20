UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси Німеччини у разі поставок ракет Україні

Фото: Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси Німеччини (mbda-deutschland)
Автор: Каріна Левицька

Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Taurus Systems Йоахіма Кнопфа у Twitter.

Кнопф зауважив, що швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою.

"Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта", - зазначив він.

Таким чином Кнопф відповів на заяву депутата Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнеса Арльта, який сказав, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії.

Тому, як він вважає, поставка Taurus Україні є ризикованою.

Taurus для України

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину передати ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно для атак по об'єктах у тилу російських окупантів.

При цьому Німеччина відмовляється від такої передачі. Постачання не підтримує канцлер Олаф Шольц, оскільки боїться "можливих ударів по території РФ".

Нещодавно заклик про передачу ракет Taurus Україні винесли на розгляд Бундестагу. У німецькому парламенті не підтримали ініціативу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України