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У Шольца спробували виправдати відмову від передачі Україні ракет Taurus

Берлін, П'ятниця 19 січня 2024 16:31
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У Шольца спробували виправдати відмову від передачі Україні ракет Taurus Фото: у Німеччині спробували виправдати відмову від передачі Україні ракет Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Іван Носальський

Німеччина поки нібито не має можливості надати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки для цього потрібне нарощування виробництва.

Про це заявив депутат Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, зараз німецькі війська мають обмежену кількість ракет Taurus. При цьому країна не може збільшити виробництво такого озброєння для поповнення запасів армії.

"Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО та з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати", - додав депутат.

Він також додав, що зараз важливо створити рамкові умови для промисловості, щоб забезпечити більш надійне виробництво зброї та боєприпасів. Це необхідно як для задоволення потреб Німеччини, так і для допомоги Україні.

Taurus для України

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину передати ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно для атак по об'єктах у тилу російських окупантів.

При цьому Німеччина відмовляється від такої передачі. Постачання не підтримує канцлер Олаф Шольц, оскільки боїться "можливих ударів по території РФ".

Нещодавно заклик про передачу ракет Taurus Україні винесли на розгляд Бундестагу. У німецькому парламенті не підтримали ініціативу.

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