Производитель Taurus готов быстро пополнить запасы Германии в случае поставок ракет Украине

Кнопф отметил, что быстрое пополнение немецких запасов ракет Taurus не является проблемой.

"Мы можем в кратчайшие сроки начать новое производство Taurus, интеграцию платформы и доработку имеющихся ракет. Предпосылкой для этого является заказ от клиента", - отметил он.

Таким образом, Кнопф ответил на заявление депутата Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Германии Йоханнеса Арльта, который сказал, что в настоящее время Германия не имеет возможности нарастить производство Taurus для пополнения запасов своей армии.

Поэтому, как он считает, поставка Taurus Украине рискованна.

Taurus для Украины

Напомним, что Украина еще с прошлого года просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо для атак по объектам в тылу российских оккупантов.

Германия при этом отказывается от такой передачи. Снабжение не поддерживает канцлер Олаф Шольц, поскольку боится "возможных ударов по территории РФ".

Недавно призыв о передаче ракет Taurus Украине был вынесен на рассмотрение Бундестага. В немецком парламенте не поддержали инициативу.

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