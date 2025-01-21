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Виробник танків Leopard 2 відкрив в Україні спільне підприємство

Ілюстративне фото: виробник танків Leopard 2 вдкрив в Україні підприємство (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німецька компанія KNDS Deutschland, яка виробляє танки Leopard 2, офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін

"Радий повідомити про офіційне відкриття спільного підприємства між KMW (KNDS Deutschland) та одним з українських оборонних підприємств", - заявив Сметанін.

За його даними, новостворена компанія буде спеціалізуватись на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої німецькою компанією до Сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

"Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи", - сказав Сметанін.

Таким чином тепер техніка Сил оборони буде ремонтуватись швидше. Також робота спільного підприємства "суттєво підтримає економіку інвестиціями та робочими місцями".

Нагадаємо, ще в березні 2024 року Париж та Берлін досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє, зокрема, танки, створити філію в Україні.

Вже у червні виробник танків KNDS офіційно оформив створення дочірньої компанії в Україні.

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