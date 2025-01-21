Производитель танков Leopard 2 открыл в Украине совместное предприятие

Немецкая компания KNDS Deutschland, которая производит танки Leopard 2, официально открыла совместное предприятие с одной из оборонных компаний Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин
"Рад сообщить об официальном открытии совместного предприятия между KMW (KNDS Deutschland) и одним из украинских оборонных предприятий", - заявил Сметанин.
По его данным, новосозданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией в Силы обороны Украины. Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году.
"Украинские специалисты уже прошли обучение в Германии, на объектах уже установлены первые системы", - сказал Сметанин.
Таким образом теперь техника Сил обороны будет ремонтироваться быстрее. Также работа совместного предприятия "существенно поддержит экономику инвестициями и рабочими местами".
Напомним, еще в марте 2024 года Париж и Берлин достигли соглашения, которое даст возможность французско-немецкой компании KNDS, которая производит, в частности, танки, создать филиал в Украине.
Уже в июне производитель танков KNDS официально оформил создание дочерней компании в Украине.
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