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Производитель танков Leopard 2 открыл в Украине совместное предприятие

Иллюстративное фото: производитель танков Leopard 2 открыл в Украине предприятие (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Немецкая компания KNDS Deutschland, которая производит танки Leopard 2, официально открыла совместное предприятие с одной из оборонных компаний Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин

"Рад сообщить об официальном открытии совместного предприятия между KMW (KNDS Deutschland) и одним из украинских оборонных предприятий", - заявил Сметанин.

По его данным, новосозданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией в Силы обороны Украины. Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году.

"Украинские специалисты уже прошли обучение в Германии, на объектах уже установлены первые системы", - сказал Сметанин.

Таким образом теперь техника Сил обороны будет ремонтироваться быстрее. Также работа совместного предприятия "существенно поддержит экономику инвестициями и рабочими местами".

Напомним, еще в марте 2024 года Париж и Берлин достигли соглашения, которое даст возможность французско-немецкой компании KNDS, которая производит, в частности, танки, создать филиал в Украине.

Уже в июне производитель танков KNDS официально оформил создание дочерней компании в Украине.

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