Виробник систем NASAMS обіцяє влітку відкрити новий завод із виробництва ракет

Виробник пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS влітку відкриє новий завод з виробництва ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку компанії Kongsberg.
У релізі компанії вказується, що ситуація з політикою безпеки в Європі посилила необхідність забезпечення наявності та поставок боєприпасів і ракет.
Минулого року Європейська комісія запустила програму ASAP (закон про підтримку виробництва боєприпасів), щоб збільшити виробничі потужності боєприпасів і ракет.
Компанія вжила низку заходів щодо збільшення виробничих потужностей, таких як інвестиції в новий ракетний завод у місті Конгсберг, який відкриється цього літа. За її словами, тепер потужності ще більше збільшуються за підтримки ЄС і Норвегії.
Інвестиції компанії включають в себе обладнання та машини для збільшення потужності нового ракетного заводу, а також новий об'єкт, який займеться виробництвом компонентів датчиків. Крім того, будуть інвестиції в ланцюжок поставок.
Kongsberg планує інвестувати загалом 640 мільйонів норвезьких крон (55 млн євро), з яких ЄС вносить 10 млн євро.
NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року.
У січні минулого року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.
У листопаді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.
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