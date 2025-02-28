Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні
Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ППО NASAMS. Мова йде про виробництво сотень ракет.
Про це заявив президент компанії Ейрік Лі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Euractiv.
"Ми зараз створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій," - розповів Лі.
За його словами, мова йде про масове виробництво ракет та можливість створення спільних з Україною підприємств протягом декількох місяців.
"У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там", - сказав він.
Системи NASAMS для України
NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.
Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. А вже у січні 2023 року в Міноборони Канади заявляли, що Україна зможе отримати закуплену країною систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, щойно її буде підготовлено.
Згодом президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS.
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