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Виробник прикрас Swarovski повністю припинив свою діяльність у Росії

Фото: Swarovski (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Алексіса Насарда, яку приводить Nachrichten.at.

За його словами, повний вихід Swarovski з Росії, про який було оголошено цього року, вже завершено.

Компанія очікує, що продажі збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків порівняно з попереднім роком.

Враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію, генеральний директор Насард відзначив "гідні результати в складних умовах" у поточному році, а рік був "непростим".

Swarovski

Австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.

Вся продукція під брендом Swarovski виробляється компанією Swarovski AG, основні виробничі потужності та головний офіс, які розташовані в Австрії у місті Ваттенс. Група Swarovski також включає підрозділи Tyrolit (виробництво абразивних і ріжучих матеріалів), Swareflex (відображувальні та люмінесцентні дорожні знаки), Signity (виробництво синтетичних дорогоцінних каменів) і Optik (оптичні інструменти).

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також один із найбільших у світі виробників сільгосптехніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.

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