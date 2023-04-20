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Компанія CNH Industrial, що володіє Case та New Holland, продає свій бізнес у Росії

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Москва, Четвер 20 квітня 2023 07:41
Компанія CNH Industrial, що володіє Case та New Holland, продає свій бізнес у Росії Фото: компанія CNH Industrial оголосила про продаж свого бізнесу у Росії (media.cnhindustrial.com)
Автор: Константин Широкун

Один із найбільших у світі виробників сільгосптехніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Оголошено, що російські активи оцінені у 60 млн доларів. У компанії не повідомили, кому буде продано бізнес. У CNH Industrial пояснили, що рішення про продаж російського бізнесу ухвалено після припинення поставок до країни у березні 2022 року.

У прес-службі додали, що у російському відділенні CNH Industrial працювало близько 200 осіб, їм продовжили виплачувати зарплату з моменту зупинення роботи.

За підсумками 2021 фінансового року виторг CNH Industrial у Росії склав 380 млн доларів, що становить 2% від консолідованого виторгу компанії. Крім того, в CNH Industrial також оцінили свої додаткові витрати через відчуження активів у Росії 20 млн доларів.

Раніше ми писали, що данська компанія Vestas, яка виробляє обладнання для "зеленої" енергетики, вирішила повністю припинити діяльність у Російській Федерації.

Крім того, ми писали, що Hitachi Energy оголосила про завершення продажу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

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