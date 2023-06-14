Производитель украшений Swarovski полностью прекратил свою деятельность в России

По его словам, полный выход Swarovski из России, о котором было объявлено в этом году, уже завершен.

Компания ожидает, что продажи увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию, генеральный директор Насард отметил "достойные результаты в сложных условиях" в текущем году, а год был "непростым".

Swarovski

Австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений из стекла (хрусталя). Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и главный офис, которые расположены в Австрии в городе Ваттенс. Группа Swarovski также включает подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражающие и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России. Например, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial, которому в частности принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России.