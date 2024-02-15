Виробник нафтовидобувного обладнання Weatherford потрапив до списку спонсорів війни

Як зазначається, компанія продовжує працювати в Росії, платити там податки та забезпечувати технологічні можливості країни-агресора у нафтовій галузі.

Weatherford спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. Вона працює в Росії 16 років, створила там понад 2,5 тисячі робочих місць та має на території країни-агресора сервісні підприємства, бази й підприємства машинобудування.

У Росії Weatherford представлена ​​через ТОВ "Везерфорд Холдінгз (Рус)", ТОВ "Везерфорд" та ТОВ "Везерфорт Бізнес Сервіс". У 2022 році вони разом сплатили податки до бюджету агресора більш як на 15 млн доларів.

Серед партнерів Weatherford у Росії - нафтова компанія "Роснєфть", яка є основним замовником її послуг.

До того ж компанія продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з РФ. У період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів до Росії майже на 1,5 млн доларів. Серед них матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості.

У своїй звітності Weatherford пообіцяла виконувати договірні зобовʼязання з урахуванням міжнародних санкцій. Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення санкцій на РФ, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії.

Як зазначили у НАЗК, це демонструє не тільки економічну та технологічну підтримку агресора компанією, але й ідеологічну.

Список спонсорів війни

НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".

До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки у РФ, чим фінансують війну.

Зокрема, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

Також нещодавно повідомлялося, що Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.

А китайську компанію Shandong Odes додали до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.

Водночас на початку жовтня 2023 року НАЗК вилучило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Це сталося після того, як Угорщина заблокувала військову допомогу Україні на рівні ЄС.