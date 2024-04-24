Виробник модного одягу Hugo Boss продасть бізнес у Росії

Іноземний бізнес залишає ринки Росії та Білорусі

Після початку війни в Україні західні компанії почали продавати свій бізнес у Росії та Білорусі. При цьому не всі відомі бренди залишили ринок держави-агресора і продовжують розвиватися там.

Минулого року Financial Times писало, що найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території Росії після повномасштабного вторгнення диктатора Володимира Путіна в Україну.

А Reuters писало, що відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

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