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Виробник модного одягу Hugo Boss продасть бізнес у Росії

Архівне фото: Hugo Boss продасть бізнес у Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький виробник модного одягу Hugo Boss продасть свій російський бізнес та залишить ринок держави-агресора.

Про це заявив заступник голови Мінпромторгу РФ Віктор Євтухов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

Також про продаж бізнесу Hugo Boss в Росії повідомили видання Reuters і Deutsche Welle. 

Наголошується, що урядова підкомісія з іноземних інвестицій у РФ схвалила угоду з продажу російського бізнесу виробника одягу та аксесуарів Hugo Boss компанії АТ "Стокман".

Однією з умов угоди стало збереження всіх робочих місць у Hugo Boss. Очікується, що операцію буде закрито у третьому кварталі 2024 року після завершення необхідних юридичних та адміністративних процедур.

Hugo Boss призупинив онлайн-продаж та роботу своїх магазинів у Росії в березні 2022 року.

Hugo Boss

Німецька компанія-виробник модного одягу. Штаб-квартира розташована у місті Метцінген. Основні виробничі потужності компанії знаходяться у Туреччині.

Іноземний бізнес залишає ринки Росії та Білорусі

Після початку війни в Україні західні компанії почали продавати свій бізнес у Росії та Білорусі. При цьому не всі відомі бренди залишили ринок держави-агресора і продовжують розвиватися там.

Минулого року Financial Times писало, що найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території Росії після повномасштабного вторгнення диктатора Володимира Путіна в Україну.

А Reuters писало, що відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

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