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Производитель модной одежды Hugo Boss продаст бизнес в России

Фото: Hugo Boss продаст бизнес в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss продаст свой российский бизнес и покинет рынок государства-агрессора.

Об этом заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Также о продаже бизнеса Hugo Boss в России сообщили издания Reuters и Deutsche Welle.

Подчеркивается, что правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила соглашение по продаже российского бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss компании АО "Стокман".

Одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур.

Hugo Boss приостановил онлайн-продажу и работу своих магазинов в России в марте 2022 года.

Hugo Boss

Немецкая компания-производитель модной одежды. Штаб-квартира находится в городе Мэтцинген. Основные производственные мощности компании находятся в Турции.

Иностранный бизнес покидает рынки России и Беларуси

После начала войны в Украине западные компании начали продавать свой бизнес в России и Беларуси. При этом не все известные бренды покинули рынок государства-агрессора и продолжают там развиваться.

В прошлом году Financial Times писало, что крупнейшие европейские компании понесли по меньшей мере 100 млрд евро прямого ущерба от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения диктатора Владимира Путина в Украину.

А Reuters писало, что уход корпораций с территории России после вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям 107 млрд долларов в виде списаний и упущенной выгоды.

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