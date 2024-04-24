Производитель модной одежды Hugo Boss продаст бизнес в России

Иностранный бизнес покидает рынки России и Беларуси

После начала войны в Украине западные компании начали продавать свой бизнес в России и Беларуси. При этом не все известные бренды покинули рынок государства-агрессора и продолжают там развиваться.

В прошлом году Financial Times писало, что крупнейшие европейские компании понесли по меньшей мере 100 млрд евро прямого ущерба от своей деятельности на территории России после полномасштабного вторжения диктатора Владимира Путина в Украину.

А Reuters писало, что уход корпораций с территории России после вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям 107 млрд долларов в виде списаний и упущенной выгоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.