Виробник кави Jacobs може вийти з російського ринку через санкції ЄС, - Reuters

Як зазначається, у серпні 2023 року компанія JDE Peet's заявила, що вестиме свою діяльність в Росії як окремий бізнес і продаватиме лише місцеві бренди.

Однак деякі елементи грудневого 12-го пакета санкцій ЄС, які набувають чинності в червні 2024 року, можуть негативно вплинути на тих, хто контролює ці активи.

За інформацією аналітиків, JDE Peet's "не впевнена, чи зможе вона зберегти контроль над своїм російським бізнесом" з огляду на нові санкції, що погіршує її перспективи на 2024 рік.

До того ж акції відомого виробника кави вже впали на 6,8% до 21,60 євро на початку торгів.

Компанія заявила, що вплив припинення продажу міжнародних продуктів є невизначеним, але зазначила, що лише ребрендинг бренду Jacobs для російського ринку призвів до знецінення на суму 185 мільйонів євро.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.

Як пишуть ЗМІ, офіційно пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

За словами голови дипломатії ЄС, у санкційні списки внесли ще майже 200 осіб та компаній. Також санкції націлені на блокування "лазівок" для обходу санкцій. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників.

Як писали західні ЗМІ, посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові санкції проти Росії, але Угорщина традиційно блокувала рішення. Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.