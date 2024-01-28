Виробник HIMARS та F-16 оголосив про скорочення персоналу: у чому причина

Зазначається, що американський виробник авіаційної техніки скоротить 1-2% своїх робочих місць протягом року, прагнучи таким чином знизити витрати та оптимізувати бюджет.

Скорочення вплинуть на позиції у всіх сферах бізнесу та корпоративних операцій, повідомив представник компанії, додавши, що заходи щодо скорочення витрат також включатимуть заморожування найму та добровільне звільнення.

За даними з відкритих джерел, у штаті виробника авіаційної техніки з Меріленду працюють понад 122 тисячі людей по всьому світу. Скорочення витрат допоможе компанії перевести свою діяльність у цифровий формат.

"Ми домагаємось скорочення наших прямих витрат за рахунок оптимізації ланцюжка постачання, підвищення продуктивності праці, а також підвищення ефективності завдяки 1LMX", - заявив фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Зазначимо, що 1LMX – це назва програми трансформації компанії Lockheed.

Американські оборонні компанії відзначають помітне зростання замовлень на тлі збільшення кількості конфліктів у світі, проте пов'язані з пандемією перебої в роботі ланцюжків поставок та робочої сили тиснуть на цей сектор.

Передача літаків F-16 Україні

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій країні сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія.

Нещодавно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

У Пентагоні також заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цього року.