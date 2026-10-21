ua en ru
Ср, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Виробник дронів розповів про результати роботи приватної ППО в Україні

11:16 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Виробник дронів розповів про результати роботи приватної ППО в Україні Фото: приватна ППО в Україні успішно збиває реактивні дрони (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Підрозділи приватної ППО ефективно знищують ворожі дрони, зокрема й реактивні "Шахеди". Хоча кількість збиттів поки що невелика.

Про це представник компанії "Дикі Шершні" розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Наразі публічно відомо лише про кілька успішних прикладів створення приватної ППО, переважно це великі державні та приватні корпорації, які мають фінансову спроможність вкладати в це кошти", - зазначили у компанії.

Повідомляється, що їхні підрозділи справді збивають ворожі цілі. Проте це не масове явище, що вимірюється сотнями випадків на місяць. Поки що це поодинокі приклади успішної ініціативи, де є реальний результат, хоча глобально на загальну картину він не впливає.

"На рахунку "Нічних Шершнів" вже понад 60 збитих цілей. На загальному фоні це дає підстави стверджувати, що зараз це найуспішніший підрозділ приватної ППО в Україні", - додали у компанії.

Окрім того, виробник впевнений, що як тільки йому вдасться вийти на серійне виробництво перехоплювачів реактивних безпілотників, ця ефективність зросте в рази.

Як додали представники "Диких шершнів", у перспективі, буде зафіксовано реальну дієвість, можна буде масштабувати власну мережу ППО настільки, наскільки вистачить ресурсів.

Нагадаємо, раніше в Міноборони вперше повідомили про успішні результати роботи приватних підрозділів ППО, які вже почали виконувати бойові завдання.

Окрім того, приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", що летів на швидкості понад 400 км на годину. Це сталося у небі над Харківською областю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Вторгнення Росії до України
Новини
НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці
НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови Нацбанку: всі подробиці
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком