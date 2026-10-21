Виробник дронів розповів про результати роботи приватної ППО в Україні

Підрозділи приватної ППО ефективно знищують ворожі дрони, зокрема й реактивні "Шахеди". Хоча кількість збиттів поки що невелика.

Про це представник компанії "Дикі Шершні" розповів у інтерв'ю РБК-Україна .

"Наразі публічно відомо лише про кілька успішних прикладів створення приватної ППО, переважно це великі державні та приватні корпорації, які мають фінансову спроможність вкладати в це кошти", - зазначили у компанії.

Повідомляється, що їхні підрозділи справді збивають ворожі цілі. Проте це не масове явище, що вимірюється сотнями випадків на місяць. Поки що це поодинокі приклади успішної ініціативи, де є реальний результат, хоча глобально на загальну картину він не впливає.

"На рахунку "Нічних Шершнів" вже понад 60 збитих цілей. На загальному фоні це дає підстави стверджувати, що зараз це найуспішніший підрозділ приватної ППО в Україні", - додали у компанії.

Окрім того, виробник впевнений, що як тільки йому вдасться вийти на серійне виробництво перехоплювачів реактивних безпілотників, ця ефективність зросте в рази.

Як додали представники "Диких шершнів", у перспективі, буде зафіксовано реальну дієвість, можна буде масштабувати власну мережу ППО настільки, наскільки вистачить ресурсів.