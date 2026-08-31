В Україні створили дрон-конструктор (фото)

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Це модульна платформа, яка створена для інженерних команд, що потребують гнучкості у виборі обладнання.

В основі новинки – перевірений в бойових умовах планер "Бебрадрон". Головна і важлива відмінність "Бебрадрон КІТ" полягає в тому, що замовник може самостійно визначати конфігурацію апарата під час замовлення: обирати системи керування, відеопередачі, камери, польотну електроніку, навігаційне обладнання та інші спеціалізовані модулі.

"Бебрадрон КІТ" доступний у кількох варіантах:

Base – механічний планер для самостійного монтажу обладнання;

ARF – версія з встановленими двигунами;

Pro – платформа з налаштованим польотним контролером.

Також BlueBird Tech пропонує індивідуальну конфігурацію – інженери компанії підбирають, встановлюють і налаштовують обладнання відповідно до технічного завдання конкретного замовника.

У компаніїї додали, що "Бебрадрон КІТ" розрахований насамперед на тих, кому стандартної комплектації недостатньо.

Характеристики "Бебрадрон КІТ"

"Бебрадрон КІТ" розвиває крейсерську швидкість 90 км/год і максимальну – до 150 км/год. Тактичний радіус застосування – до 45 км, а максимальна маса корисного навантаження – до 7,5 кг.

Тривалість польоту – сягає 30 хвилин. Запуск здійснюється з пневматичної катапульти. Робоча висота польоту – від 150 до 500 метрів.

Фактичні льотні показники залежать від конфігурації платформи, установленого обладнання, акумулятора, маси та розміщення корисного навантаження, погодних умов і режиму польоту борту.