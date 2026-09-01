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Експерт розповів про характеристики "Дань-Т": що відомо про дешеву ракету на 500 км для виснаження ППО

14:15 01.09.2026 Вт
3 хв
Чому Росія робить ставку саме на "Дань-Т" і чи реалістичні плани випустити 10 тисяч таких ракет?
aimg Лев Шевченко
Експерт розповів про характеристики "Дань-Т": що відомо про дешеву ракету на 500 км для виснаження ППО Фото: "Дань-Т" (росЗМІ)
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Росія переробляє навчальну мішень на дешеву крилату ракету, здатну летіти на сотні кілометрів. Масове виробництво впирається у дефіцит двигунів.

Про це РБК-Україна заявив авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський

Що таке "Дань-Т"

"Дань-Т" - модифікація імітаційної мішені-ракети "Дань-М", яку Росія раніше використовувала для тренування розрахунків протиповітряної оборони. Оригінальна ракета була багаторазовою: моторесурс двигуна становив 15 годин, а після пуску вона спускалася на парашуті, що дозволяло використовувати її повторно.

За словами Храпчинського, ключовим завданням Росії було створити велику кількість дешевих засобів ураження на реактивній тязі, здатних перевантажувати українську протиповітряну оборону. Саме з цією метою почалась розробка й модифікація ракет Х-69, Х-59 та подальших зразків.

Як мішень перетворили на зброю

Щоб перетворити навчальну мішень на бойову ракету, з конструкції прибрали парашут та лінзу Люнеберга - елемент, який раніше створював імітацію повітряної цілі. Це дозволило зробити з "Дань-Т", умовно крилату ракету дальністю до 500 кілометрів залежно від типу старту.

Застосування з літаків типу Су-35 дає ракеті початкову швидкість близько 500–600 км/год і забезпечує дальність до 500 км. Якщо ж ракету запускають з наземних установок, дальність становить приблизно 250 кілометрів. Наведення забезпечується супутниковою системою ГЛОНАСС та CRP-антеною.

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Вузьке місце - двигун

Головним обмеженням масового виробництва є двигун МД-120, який виготовляє той самий завод, що випускає авіаційні двигуни АЛ-41 для Су-35, Су-57 та Су-34. За даними експерта, цей завод виробляв лише близько 20 двигунів на рік, тому згадані у соцмережах плани випустити до 10 тисяч ракет "Дань-Т" виглядають, за словами Храпчинського, "дуже дивними".

Росія планує збільшити обсяг виробництва двигунів, однак впирається у технічні можливості заводу та в потребу забезпечувати двигунами літаки - це залишається вузьким місцем, вважає Храпчинський. Замінити двигун Росія може іранським або китайським цивільним двигуном.

Продовження лінійки дешевих засобів ураження

Розробка "Дань-Т" - не поодинокий випадок, а частина ширшої лінійки: за нею пішли "Ковер" і "Бандероль". Усі ці зразки з'явилися як рішення однієї задачі - швидко адаптувати наявні технології під створення дешевих засобів ураження.

Про плани Росії наростити випуск дешевих ракет-замінників раніше повідомляло й ГУР Міністерства оборони України. У серпні 2026 року заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, що цього року в арсеналі Росії з'явилися нові баражуючі боєприпаси - "Бандероль" та "Дань-Т".

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