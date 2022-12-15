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Виробник БПЛА "Орлан-10" з РФ купує електроніку в США та Китаї в обхід санкцій

Фото: виробник БПЛА "Орлан-10" із РФ купує електроніку в США та Китаї (armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Російський виробник безпілотників "Орлан-10" закуповує комплектуючі у США та Китаї в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

БПЛА переважно зібраний із іноземних компонентів. Йдеться про продукцію від американських Altera та Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейських STMicroelectronics та NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics та Saito Seisakusho.

Виробництвом "Орланів" займається петербурзька компанія "Спеціальний технологічний центр", яка з 2016 року перебуває під санкціями США за допомогу ГРУ у проведенні радіоелектронної розвідки.

Американським посередником виступає компанія Ik Tech, яка належить громадянинові РФ та США Ігорю Каждану, який також відомий як Алекс Стентон. Так, з 2018 до 2021 року Ik Tech поставила в Росію товарів на 2,2 мільйона доларів. Серед цих товарів було майже 1400 процесорних модулів виробництва Gumstix. Такі ж комплектуючі знайшли у російських "Орланах".

Виробники іноземних комплектуючих на запит ЗМІ заявили, що суворо дотримуються санкцій і не знають про постачання своєї продукції до Росії. В американській компанії Gumstix також пообіцяли провести розслідування.

Раніше ми писали, що канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських безпілотних літальних апаратах, якими РФ обстрілювала Україну, використовувалися компоненти її виробництва.

Також нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні успішно провели черговий етап випробувань нових вітчизняних безпілотних літальних апаратів.

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