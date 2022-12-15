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Производитель БПЛА "Орлан-10" из РФ покупает электронику в США и Китае в обход санкций

Фото: производитель БПЛА "Орлан-10" из РФ покупает электронику в США и Китае (armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Российский производитель беспилотников "Орлан-10" закупает комплектующие в США и Китае в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

БПЛА преимущественно собран из иностранных компонентов. Речь идет о продукции от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Производством "Орланов" занимается петербургской компания "Специальный технологический центр", которая с 2016 года находится под санкциями США за помощь ГРУ в проведении радиоэлектронной разведки.

Американским посредником выступает компания Ik Tech, принадлежащая гражданину РФ и США Игорю Каждану, который также известен как Алекс Стэнтон. Так, с 2018 по 2021 годы Ik Tech поставила в Россию товаров на 2,2 миллиона долларов. Среди этих товаров было почти 1400 процессорных модулей производства Gumstix. Такие же комплектующие нашли в российских "Орланах".

Производители иностранных комплектующих на запрос СМИ заявили, что строго соблюдают санкции и не знают о поставках своей продукции в Россию. В американской компании Gumstix также пообещали провести расследование.

Ранее мы писали, что канадская компания Tallysman подтвердила, что в иранских беспилотных летательных аппаратах, которыми РФ обстреливала Украину, применялись компоненты ее производства.

Также напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине успешно провели очередной этап испытаний новых отечественных беспилотных летательных аппаратов.

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