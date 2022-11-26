В Україні пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА: що відомо
В Україні успішно провели черговий етап випробувань нових вітчизняних безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook "Укроборонпрому".
Досвідчені БПЛА різних класів розроблені та виготовлені підприємствами концерну "Укроборонпром".
"За дорученням начальника Генерального штабу готуємося до льотних випробувань під дією РЕБ. Погода з одного боку стає проблемою, з іншого - додатковою перевіркою для комплексу. Свого роду краш-тестом", - йдеться у повідомленні.
В "Укроборонпромі" також наголосили, що "Аз відплати" – це не назва, а місія нових безпілотників.
Раніше ми писали, що Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One150. Їх виготовляли у Чехії.
Також повідомлялося, що концерн "Укроборонпром" вже незабаром випустить нові ударні безпілотники для Збройних сил. Вітчизняні БПЛА відрізнятимуться від іранських "Шахедів" багатофункціональністю.
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