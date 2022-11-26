В Україні пройшли випробування нових вітчизняних БПЛА: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook "Укроборонпрому".

Досвідчені БПЛА різних класів розроблені та виготовлені підприємствами концерну "Укроборонпром".

"За дорученням начальника Генерального штабу готуємося до льотних випробувань під дією РЕБ. Погода з одного боку стає проблемою, з іншого - додатковою перевіркою для комплексу. Свого роду краш-тестом", - йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" також наголосили, що "Аз відплати" – це не назва, а місія нових безпілотників.