Виробник автомобілів Hyundai вирішив продати свої активи в Росії, - ЗМІ

"Переговори про продаж активів компанії з Казахстану, що працює нині в Росії, знаходяться на завершальній стадії", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється про умову, що Hyundai Motor Company знову придбає завод у РФ будь-якої миті.

Співробітникам Hyundai Motor, відправленим до Росії, також буде наказано повернутися до Кореї до травня. Точну ціну продажу поки не підтверджено.

"Однак масштабних збитків від інвестицій Hyundai Motor важко уникнути. Схоже, що збитки для нашої компанії збільшуватимуться, оскільки постачальники, які закупили деталі, також йдуть із РФ", - пише телекомпанія.

Hyundai Motor

Південнокорейська автомобілебудівна компанія. Найбільший автовиробник у країні та один з найбільших у світі. Окрім автомобілів здійснює поїзди, військову техніку, промислове обладнання та надає фінансові послуги. Штаб-квартира розташована у Сеулі. Входить до конгломерату Hyundai Motor Group, створеного у 2000 році. У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Hyundai Motor посіла 147 місце.

Завод Hyundai Motors у Санкт-Петербурзі був побудований у 2010 році. Він виробляв 200 000 одиниць автомобілів на рік. Три роки тому компанія придбала сусідній завод General Motors та розширила свої виробничі потужності до 300 000 одиниць.