Производитель автомобилей Hyundai решил продать свои активы в России, - СМИ

"Переговоры о продаже активов компании из Казахстана, ныне работающей в России, находятся на завершающей стадии", - говорится в материале.

Сообщается об условии, что Hyundai Motor Company снова приобретет завод в РФ в любой момент.

Сотрудникам Hyundai Motor, отправленным в Россию, также будет предписано вернуться в Корею до мая. Точная цена продажи пока не подтверждена.

"Однако масштабных убытков от инвестиций Hyundai Motor трудно избежать. Похоже, что убытки для нашей компании будут увеличиваться, поскольку закупившие детали поставщики также покидают РФ", - пишет телекомпания.

Hyundai Motor

Южнокорейская автомобилестроительная компания. Крупнейший автопроизводитель в стране и один из самых больших в мире. Кроме автомобилей, осуществляет поезда, военную технику, промышленное оборудование и предоставляет финансовые услуги. Штаб-квартира находится в Сеуле. Входит в конгломерат Hyundai Motor Group, созданный в 2000 году. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Hyundai Motor заняла 147-е место.

Завод Hyundai Motors в Санкт-Петербурге был построен в 2010 году. Он производил 200 000 единиц автомобилей в год. Три года назад компания приобрела соседний завод General Motors и расширила свои производственные мощности до 300 000 единиц.