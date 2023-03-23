Збитки на 12 млн гривень. У Чернігівський області виявили нелегальне виробництво дизпалива

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонну службу

Під час розслідування встановлено, що дизельний сурогат нелегально виробляли на підприємстві нафтопереробного сектору, шляхом додавання до нафтопродуктів різних розчинників. Вироблену продукцію продавали за готівку через мережу незаконних АЗС.

Як повідомляється, через ухиляння від сплати акцизного податку фігуранти схеми завдавали державі збитків на більш як 12 мільйонів гривень. В рамках розслідування було проведено обшуки в п’ятьох місцях накопичення та збуту фальсифікованого пального. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад тисячу тонн дизпалива, зразки направили на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 204 КК України, зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.