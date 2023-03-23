UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збитки на 12 млн гривень. У Чернігівський області виявили нелегальне виробництво дизпалива

Фото: прикордонники виявили нелегальне виробництво дизпалива (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Прикордонники Чернігівської області викрили нелегальне виробництво низькоякісної солярки. Зловмисники своїми діями завдали збитків державі на понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонну службу

Під час розслідування встановлено, що дизельний сурогат нелегально виробляли на підприємстві нафтопереробного сектору, шляхом додавання до нафтопродуктів різних розчинників. Вироблену продукцію продавали за готівку через мережу незаконних АЗС.

Як повідомляється, через ухиляння від сплати акцизного податку фігуранти схеми завдавали державі збитків на більш як 12 мільйонів гривень. В рамках розслідування було проведено обшуки в п’ятьох місцях накопичення та збуту фальсифікованого пального. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад тисячу тонн дизпалива, зразки направили на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 204 КК України, зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємців в Полтавській області викрили на мільйонних збитках при закупівлі зерна.

Також у Києві продавали ліки-підробки для онкохворих. Їх завозили в Україну як "гуманітарку". Служба безпеки знайшла у злочинців 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники