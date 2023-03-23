Збитки на 12 млн гривень. У Чернігівський області виявили нелегальне виробництво дизпалива

Прикордонники Чернігівської області викрили нелегальне виробництво низькоякісної солярки. Зловмисники своїми діями завдали збитків державі на понад 12 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонну службу
Під час розслідування встановлено, що дизельний сурогат нелегально виробляли на підприємстві нафтопереробного сектору, шляхом додавання до нафтопродуктів різних розчинників. Вироблену продукцію продавали за готівку через мережу незаконних АЗС.
Як повідомляється, через ухиляння від сплати акцизного податку фігуранти схеми завдавали державі збитків на більш як 12 мільйонів гривень. В рамках розслідування було проведено обшуки в п’ятьох місцях накопичення та збуту фальсифікованого пального. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад тисячу тонн дизпалива, зразки направили на експертизу.
За вказаним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 204 КК України, зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємців в Полтавській області викрили на мільйонних збитках при закупівлі зерна.
Також у Києві продавали ліки-підробки для онкохворих. Їх завозили в Україну як "гуманітарку". Служба безпеки знайшла у злочинців 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн гривень.