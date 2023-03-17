В Києві продавали ліки-підробки для онкохворих. Їх завозили в Україну як "гуманітарку"
Служба безпеки України ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну препаратів-підробок для онкохворих. Співробітники СБУ вилучили у "продавців" 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"У Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до України підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.
"Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси", - розповіли в СБУ.
Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:
мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;
чорнову бухгалтерію;
3 автомобілі, якими доставляли "ліки";
понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.
Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.
Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі закордонних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.
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