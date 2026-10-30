Виробляє снаряди для України: в Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів

На околиці іспанської Гранади стався вибух на заводі боєприпасів "Ель-Фарге", внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Вибух стався близько 9:00 ранку у пороховому цеху. Ця зона мала обмежений доступ, і за правилами безпеки там нікого не повинно було бути.

За попередньою інформацією профспілки UGT, інцидент стався під час планового випробування, а сама територія була заздалегідь оточена.

На місце події прибули співробітники екстрених служб, сапери TEDAX та підрозділи національної поліції. Правоохоронці встановили два периметри безпеки.

Рух транспорту на автомагістралі A-92, яка з'єднує Гранаду з іншими регіонами, не перекривався.

Що відомо про постраждалих та руйнування

Внаслідок вибуху травми отримали троє людей. Усі потерпілі дістали незначні ушкодження слуху та були доставлені до лікарні для медичного обстеження.

Серйозних або структурних пошкоджень сусідніх житлових будинків фахівці не зафіксували.

Завод належить словацькій компанії MSM Group і на ньому працює близько 300 осіб. Після інциденту підприємство закрили до кінця дня. На заводі діє суворий режим безпеки: співробітники щодня проходять перевірки через металошукачі, а проносити мобільні телефони на територію суворо заборонено.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії підприємство зосередилося переважно на виробництві боєприпасів різних калібрів та компонентів ракет для постачання в Україну.