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Производит снаряды для Украины: в Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов

14:56 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Производит снаряды для Украины: в Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов Фото: полиция Испании (Getty Images)
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На окраине испанской Гранады произошел взрыв на заводе боеприпасов "Эль-Фарге", в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Взрыв произошел около 9:00 утра в пороховом цехе. Эта зона имела ограниченный доступ, и по правилам безопасности там никого не должно было быть.

По предварительной информации профсоюза UGT, инцидент произошел во время планового испытания, а сама территория была заранее оцеплена.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, саперы TEDAX и подразделения национальной полиции. Правоохранители установили два периметра безопасности.

Движение транспорта на автомагистрали A-92, соединяющей Гранаду с другими регионами, не перекрывалось.

Что известно о пострадавших и разрушениях

В результате взрыва травмы получили три человека. Все потерпевшие получили незначительные повреждения слуха и были доставлены в больницу для медицинского обследования.

Серьезных или структурных повреждений соседних жилых домов специалисты не зафиксировали.

Завод принадлежит словацкой компании MSM Group и на нем работает около 300 человек. После инцидента предприятие было закрыто до конца дня. На заводе действует жесткий режим безопасности: сотрудники ежедневно проходят проверки через металлоискатели, а проносить мобильные телефоны на территорию строго запрещено.

После начала полномасштабного вторжения в Россию предприятие сосредоточилось преимущественно на производстве боеприпасов разных калибров и компонентов ракет для поставок в Украину.

Напомним, недавно в Польше вспыхнул пожар на заводе, который выпускает беспилотники для украинской и польской армий.

На камеры попал человек в балаклаве, проникший на территорию предприятия.

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