У Вірменію з Нагірного Карабаху за три дні втекла третина населення

За офіційними даними, це 42 тисячі 502 особи. Лише 10% тих, хто втік, зареєструвалося у спеціальних реєстраційних центрах для тимчасового проживання. Там їх розподіляють.

"З 42 тисяч 502 осіб, які перетнули кордон, лише 4 тисячі 2 особи захотіли скористатися цією держпідтримкою, що становить лише 10 відсотків", - сказала речниця прем'єр-міністру Вірменії Багдасарян, зазначивши, що решта громадян виявила бажання організувати своє проживання самостійно.

На супутникових знімках видно чергу з машин, що виїжджають із Нагірного Карабаху.

Satellite images showed traffic jams in Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 202

Жителів Нагірного Карабаху, які не перебувають на обліку в координаційних центрах, попросили звертатися до обласних центрів єдиного соціального обслуговування або стати на облік у координаційних реєстраційних центрах, що діють у регіонах та громадах, щоб держава могла мати повну картину та здійснювати ефективне управління.

Чому вірмени виїжджають із Нагірного Карабаху

18 вересня азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабаху. Баку оголосив це антитерористичною операцією і зажадав виведення вірменських військ та розпуску "уряду". Азербайджанська армія взяла під контроль дорожні вузли і висоти. 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати. Припинення вогню відбулося о 12:00 за Києвом.

У МЗС Вірменії заявили, що громадяни Карабаху можуть жити під керівництвом Азербайджану, але для цього потрібно налагодити діалог.