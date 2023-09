У Вірменію з Нагірного Карабаху за три дні втекла третина населення

За офіційними даними, це 42 тисячі 502 особи. Лише 10% тих, хто втік, зареєструвалося у спеціальних реєстраційних центрах для тимчасового проживання. Там їх розподіляють.

"З 42 тисяч 502 осіб, які перетнули кордон, лише 4 тисячі 2 особи захотіли скористатися цією держпідтримкою, що становить лише 10 відсотків", - сказала речниця прем'єр-міністру Вірменії Багдасарян, зазначивши, що решта громадян виявила бажання організувати своє проживання самостійно.

На супутникових знімках видно чергу з машин, що виїжджають із Нагірного Карабаху.

Satellite images showed traffic jams in Nagorno-Karabakh region as thousands of ethnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 202