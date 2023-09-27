В Армению из Нагорного Карабаха за три дня сбежала треть населения

По официальным данным, это 42 тысячи 502 человека. Только 10% тех, кто сбежал, зарегистрировались в специальных регистрационных центрах временного проживания. Там их распределяют.

"Из 42 тысяч 502 человек, пересекших границу, только 4 тысячи 2 человека захотели воспользоваться этой господдержкой, что составляет лишь 10 процентов",- сказала спикер премьер-министру Армении Багдасарян, отметив, что остальные граждан изъявили желание организовать свое проживание самостоятельно.

На спутниковых снимках видна очередь из машин, выезжающих из Нагорного Карабаха.

Сателлитные изображения выставлены транспортные джемы в регионе Нагорно-Карабаки, как thousands of etnic Armenians rushed to leave the breakaway enclave pic.twitter.com/9zMWtkm2qN — Reuters (@Reuters) September 27, 202

Жителей Нагорного Карабаха, которые не состоят на учете в координационных центрах, попросили обращаться в областные центры единого социального обслуживания или стать на учет в координационных регистрационных центрах, действующих в регионах и общинах, чтобы государство могло иметь полную картину и осуществлять эффективное управление.

Почему армяне уезжают из Нагорного Карабаха

18 сентября азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе. Баку объявил это антитеррористической операцией и потребовал вывод армянских войск и роспуска "правительства". Азербайджанская армия взяла под контроль дорожные узлы и высоты. 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь. Прекращение огня произошло в 12:00 по Киеву.

В МИДе Армении заявили, что граждане Карабаха могут жить под руководством Азербайджана, но для этого нужно наладить диалог.