У Вірменії заявили, що перемир'я з Азербайджаном можуть укласти до кінця цього року

Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти угоду про мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
В ефірі місцевого телебачення секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що перемовини нині тривають дуже активно.
"Якщо ми зможемо зберегти таку інтенсивність (перемовин, - ред.) й міжнародна спільнота надаватиме сильну підтримку досягненню прогресу, то є шанс на укладення до кінця року мирної угоди", - сказав Григорян.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.
З тих пір в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.
В кінці квітня Вірменія та Азербайджан провели пермовини за посередницства США, після чого домовились відновити перемовини щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин.
Вже в травні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включно з Нагірним Карабахом.
Детальніше про перемовини між країнами ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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