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У Вірменії заявили, що перемир'я з Азербайджаном можуть укласти до кінця цього року

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Понеділок 05 червня 2023 07:43
У Вірменії заявили, що перемир'я з Азербайджаном можуть укласти до кінця цього року Фото: Вірменія та Азербайджан можуть укласти мирну угоду до кінця року (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти угоду про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

В ефірі місцевого телебачення секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що перемовини нині тривають дуже активно.

"Якщо ми зможемо зберегти таку інтенсивність (перемовин, - ред.) й міжнародна спільнота надаватиме сильну підтримку досягненню прогресу, то є шанс на укладення до кінця року мирної угоди", - сказав Григорян.

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З тих пір в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

В кінці квітня Вірменія та Азербайджан провели пермовини за посередницства США, після чого домовились відновити перемовини щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин.

Вже в травні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

Детальніше про перемовини між країнами ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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