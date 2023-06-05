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В Армении заявили, что перемирие с Азербайджаном могут заключить до конца этого года

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Понедельник 05 июня 2023 07:43
В Армении заявили, что перемирие с Азербайджаном могут заключить до конца этого года Фото: Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение до конца года (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армения и Азербайджан уже к концу этого года могут заключить соглашение о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

В эфире местного телевидения секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что переговоры сейчас продолжаются очень активно.

"Если мы сможем сохранить такую интенсивность (переговоров - ред.) и международное сообщество будет оказывать сильную поддержку достижению прогресса, то есть шанс на заключение до конца года мирного соглашения", - сказал Григорян.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой. Все это происходило при поддержке Армении.

С тех пор в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

В конце апреля Армения и Азербайджан провели переговоры при посредничестве США, после чего договорились возобновить переговоры по делимитации границ и нормализации отношений.

Уже в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км , включая Нагорный Карабах.

Детальнее о переговорах между странами вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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