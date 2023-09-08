У Вірменії затримали проросійського блогера та активіста

Правоохоронці Вірменії затримали проросійського блогера та активіста Міку Бадаляна та оглядача радіо "Sputnik Вірменія" Ашота Геворкяна у справі про незаконний обіг вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку прес-секретаря Слідчого комітету Вірменії Гора Абрамяна.

Він уточнив, що ці громадяни були затримані "за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину" в рамках кримінальної справи, порушеної Службою національної безпеки країни, та переданої до Слідчого комітету, згідно з ч.2 ст.335 КК Вірменії.

Йдеться про незаконний обіг вогнепальної зброї, її основних складових, боєприпасів та інших матеріалів, пристроїв та предметів.

Затримання було проведено 6 та 7 вересня у Сюнікській області країни.

Крім Бадаляна та Геворкяна, було затримано в рамках справи ще п'ятьох осіб.

"Була сформована слідча група. Наразі проводяться слідчі та адміністративні дії", - розповів Абрамян.

Також він додав, що Слідчий комітет зробить висновок щодо обставин справи пізніше.

За даними місцевих ЗМІ, правоохоронці виявили у машині затриманих зброю.

При цьому видання "Sputnik Вірменія" 7 вересня повідомляло, що Бадаляна раніше вже заарештовували за звинуваченням у поширенні неправдивої інформації про теракти, що готуються. У травні суд Єревана визнав його винним, але фігурант вийшов під заставу.

Реакція Кремля

На затримання Бадаляна відреагували у Міністерстві закордонних справ РФ. Представниця російського відомства Марія Захарова у своєму Telegram розгледіла в ситуації нібито "ще одну провокацію" у зв'язку з проведенням у Єревані російсько-вірменського медіафоруму. У цьому представниця МЗС РФ традиційно побачила слід Заходу.

Відносини між Вірменією та РФ, та перша допомога Україні

Нагадаємо, що Вірменія публічно зайняла нейтральну позицію щодо повномасштабної військової агресії Росії проти України. При цьому Єреван заявив, що не допомагатиме Москві обходити санкції.

Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив думку, що РФ через свої дії чи бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

6 вересня стало відомо про те, що Вірменія вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ передасть Україні гуманітарну допомогу. Така, наша країна отримала від Єревана понад тисячу смартфонів, ноутбуків та планшетів для школярів.