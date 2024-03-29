У Вірменії заборонили трансляцію передач пропагандиста Соловйова

Авторські передачі російського пропагандиста Володимира Соловйова більше не транслюватимуть у Вірменії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра високотехнологічної промисловості Вірменії Авета Погосяна.
За його словами, приводом для блокування стали постійні порушення угоди "про співпрацю у сфері масових телекомунікацій між урядом Республіки Вірменія та урядом Російської Федерації".
Зокрема, було порушено статтю 5 зазначеного договору.
Вона передбачає виключення програм образливого змісту щодо народів і національних цінностей, а також виключення втручання в передвиборчі кампанії та у внутрішньополітичне життя.
Один із головних російських пропагандистів. Підтримує військову агресію РФ проти України з 2014 року. Перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Британії.
У березні 2022 року Державне бюро розслідувань зібрало необхідні матеріали для оголошення в міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова. Український суд уже заочно його заарештував.
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