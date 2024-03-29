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У Вірменії заборонили трансляцію передач пропагандиста Соловйова

Архівне фото: Володимир Соловйов (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Авторські передачі російського пропагандиста Володимира Соловйова більше не транслюватимуть у Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра високотехнологічної промисловості Вірменії Авета Погосяна.

За його словами, приводом для блокування стали постійні порушення угоди "про співпрацю у сфері масових телекомунікацій між урядом Республіки Вірменія та урядом Російської Федерації".

Зокрема, було порушено статтю 5 зазначеного договору.

Вона передбачає виключення програм образливого змісту щодо народів і національних цінностей, а також виключення втручання в передвиборчі кампанії та у внутрішньополітичне життя.

Володимир Соловйов 

Один із головних російських пропагандистів. Підтримує військову агресію РФ проти України з 2014 року. Перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Британії.

У березні 2022 року Державне бюро розслідувань зібрало необхідні матеріали для оголошення в міжнародний розшук російського пропагандиста Володимира Соловйова. Український суд уже заочно його заарештував.

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