У Вірменії заборонили трансляцію передач пропагандиста Соловйова

За його словами, приводом для блокування стали постійні порушення угоди "про співпрацю у сфері масових телекомунікацій між урядом Республіки Вірменія та урядом Російської Федерації".

Зокрема, було порушено статтю 5 зазначеного договору.

Вона передбачає виключення програм образливого змісту щодо народів і національних цінностей, а також виключення втручання в передвиборчі кампанії та у внутрішньополітичне життя.

Володимир Соловйов