В Армении запретили трансляцию передач пропагандиста Соловьева

По его словам, поводом для блокировки стали постоянные нарушения соглашения "о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации".

В частности, была нарушена статья 5 указанного договора.

Она предусматривает исключение программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей, а также исключение вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь.

Владимир Соловьев