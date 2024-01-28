UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

У виступі, присвяченому Дню армії, Пашинян запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес підписання мирного договору затягнеться.

"Ми запропонували Азербайджану ввести механізм взаємного контролю над озброєннями. Також було запропоновано підписати пакт про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося", - сказав Пашинян.

Він також зазначив, що Вірменія віддана мирному порядку денному і не відступить від нього.

Мирний договір між країнами

Нагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.

А на початку місяця президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що основні умови для мирного договору з Вірменією вже створені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзербайджанАрменияНагорный Карабах