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Вірменія закликала ООН направити миротворців у Карабах

Фото: Вірменія закликала ООН направити миротворців у Карабах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вірменія звернулася до Ради безпеки ООН із пропозицією направити миротворчий контингент ООН у Нагірний Карабах.

Про це заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Раді безпеки ООН.

"Закликаю створити можливість для того, щоб миротворчі сили під мандатом ООН забезпечували стабільність та безпеку в Нагірному Карабаху. Закликаю негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху з метою здійснення моніторингу прав людини, гуманітарної ситуації та положення з безпекою", - заявила глава . .

За його словами, також необхідно вивести з населених пунктів Карабаху представників армії та правоохоронних органів Азербайджану, щоб "виключити паніку та провокації".

У той же час, глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов у ході засідання заявив, що Баку діяв у Карабаху відповідно до статуту ООН.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

У результаті операція Азербайджану завершилася за день.

Усі її деталі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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