Армения призвала ООН направить миротворцев в Карабах

"Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. Призываю незамедлительно развернуть межведомственную миссию ООН в Нагорном Карабахе с целью осуществления мониторинга прав человека, гуманитарной ситуации и положения с безопасностью", - заявил глава МИД Армении.

По его словам, также необходимо вывести из населенных пунктов Карабаха представителей армии и правоохранительных органов Азербайджана, чтобы "исключить панику и провокации".

В то же время, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе заседания заявил, что Баку действовал в Карабахе в соответствии с уставом ООН.

Что предшествовало

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию. За это народ выступил с жесткой критикой власти, в том числе премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты.

В итоге операция Азербайджана завершилась за один день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.