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Вірменія закликала до негайного припинення війни в Україні

Фото: глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Вірменії закликає до негайного припинення війни в Україні. Водночас Єреван виступає проти бойових дій в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Він зазначив, що Вірменія сама була свідком і "зіткнулася з подібними руйнуваннями в регіоні Південного Кавказу".  
 
"Ми бачили насильницьке переміщення цивільного населення, таргетування цивільних інфраструктур тощо. Війна завжди жахлива, ми категорично проти війни, водночас ми підтримуємо не тільки мир і стабільність, а й територіальну цілісність країн", - заявив Мірзоян. 

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".

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