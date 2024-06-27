Вірменія закликала до негайного припинення війни в Україні

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".

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