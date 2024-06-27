Армения призвала к немедленному прекращению войны в Украине

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не была союзником России в войне против Украины с самого начала вторжения в феврале 2022 года.

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс с России на Запад".

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