Вірменія закликала до негайного припинення війни в Україні

Уряд Вірменії закликає до негайного припинення війни в Україні. Водночас Єреван виступає проти бойових дій в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Він зазначив, що Вірменія сама була свідком і "зіткнулася з подібними руйнуваннями в регіоні Південного Кавказу". "Ми бачили насильницьке переміщення цивільного населення, таргетування цивільних інфраструктур тощо. Війна завжди жахлива, ми категорично проти війни, водночас ми підтримуємо не тільки мир і стабільність, а й територіальну цілісність країн", - заявив Мірзоян.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.