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Армения призвала к немедленному прекращению войны в Украине

Четверг 27 июня 2024 15:17
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Армения призвала к немедленному прекращению войны в Украине Фото: глава МИД Армении Арарат Мирзоян (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Армении призывает к немедленному прекращению войны в Украине. В то же время Ереван выступает против боевых действий в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армения".

Он отметил, что Армения сама была свидетелем и "столкнулась с подобными разрушениями в регионе Южного Кавказа".

"Мы видели насильственное перемещение гражданского населения, таргетирование гражданских инфраструктур и так далее. Война всегда ужасна, мы категорически против войны, одновременно мы поддерживаем не только мир и стабильность, но и территориальную целостность стран", - заявил Мирзоян.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не была союзником России в войне против Украины с самого начала вторжения в феврале 2022 года.

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс с России на Запад".

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