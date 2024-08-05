Вірменія вже вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи:

збройних сил держав-членів ОДКБ;

міністерств внутрішніх справ Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан;

Національної гвардії Республіки Казахстан і Росгвардії;

представники спеціальних служб Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан;

МНС Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан;

Оперативні групи Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ.

Водночас вірменська сторона поінформувала, що участі в навчаннях не планує.

На навчаннях відпрацюють пошук, виявлення та знищення незаконних збройних формувань, штурм будівель і транспорту із застосуванням авіації та безпілотників, звільнення заручників і нейтралізацію бойовиків.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

При цьому прем'єр пообіцяв, що після цього його країна не повертатиметься до альянсу.

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