Армения уже в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ

Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ "Кобальт-2024", которые пройдут в российском Новосибирске 14-16 августа. Это уже четвертый отказ Армении от участия в учениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.
Отмечается, что в учениях примут участие подразделения:
В то же время армянская сторона проинформировала, что участия в учениях не планирует.
На учениях отработают поиск, выявление и уничтожение незаконных вооруженных формирований, штурм зданий и транспорта с применением авиации и беспилотников, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".
При этом премьер пообещал, что после этого его страна не будет возвращаться в альянс.
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