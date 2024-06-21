Вірменія визнала Палестину як державу

У відомстві заявили, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

У МЗС підкреслили, що Вірменія щиро зацікавлена у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

"На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне і всеосяжне врегулювання палестинського питання і підтримуємо принцип "двох держав" вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - ідеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що Єреван переконаний, що "це єдиний спосіб" гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні сподівання.